Байден принял инициативу для снижения цен на мясо в США

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена ужесточила регулирование в отношении американских мясоперерабатывающих предприятий, обвинив отрасль в завышении цен. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Между тем сами компании жалуются на сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок и дефицит рабочей силы, отмечает издание.

Власти США стремятся ослабить инфляцию, которая в ноябре достигла максимума практически за четыре десятилетия.

Усилия Белого дома по снижению цен на мясо направлены на стимулирование конкуренции и поддержку американских фермеров в отрасли, где четыре крупнейшие компании контролируют 85% производства говядины и 54% производства птицы, согласно правительственным данным. В числе принимаемых мер - финансирование региональных переработчиков мяса для укрепления их конкурентоспособности по отношению к крупным компаниям и ужесточение правил по закупке скота и маркировке мясных изделий.

Байден утверждает, что крупнейшие производители мяса в США платят фермерам меньше, чем необходимо, при этом завышая цены на продукцию. "Капитализм без конкуренции - это не капитализм, а эксплуатация", - сказал Байден в ходе онлайн-выступления перед американскими фермерами.

Политик обнародовал ряд мер, которые, по его словам, помогут снизить цены в экономике. Инициативы в сфере производства мяса получили поддержку со стороны организаций, поддерживающих фермеров.