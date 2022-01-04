Студенты и школьники Испании вернутся к очному обучению 10 января

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Студенты испанских вузов и школьники вернутся к очному обучению с начала нового семестра 10 января. Об этом сообщили европейские СМИ со ссылкой на минздрав страны.

В 17 испанских регионах местные власти проголосовали за возвращение к учебному процессу в аудиториях с личным присутствием учащихся. Учебные заведения должны будут обеспечить хороший уровень вентиляции в помещениях, учащихся обяжут носить маски.

Решение принято, невзирая на то, что в Испании продолжают фиксировать высокую численность заражений в последние дни, которую связывают с распространением штамма "омикрон". В конце декабря 2021 года 43% всех новых случаев составляли заражения именно этим штаммом.