На Украине выявили подпольную типографию по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины пресекла масштабную схему изготовления поддельных международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 в приграничных районах страны.

Как сообщает пресс-центр СБУ, мошенники создали в Закарпатской области собственную подпольную типографию.

"Производственные мощности "цеха" позволяли дельцам ежемесячно подделывать тысячи медицинских документов. Кроме того, они наладили массовое изготовление фальшивых справок об отрицательных результатах ПЦР-тестирования", - сказано в сообщении.

Установлено, что фиктивные документы "заверялись" поддельными печатями, QR-кодами и сфальсифицированными подписями семейных врачей. Клиентов злоумышленники искали через своего сообщника в одном из медучреждений региона.

По предварительным данным, противоправную деятельность организовали четверо местных жителей. Среди них представители коммерческой структуры и районной автошколы, где дельцы обустроили нелегальную типографию. Им предъявлены обвинения по ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.