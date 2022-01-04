Токаев: Власть в Казахстане не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением к демонстрантам.

"Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам (с призывом - ИФ) проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности", - сказал Токаев в обращении.

"Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", - подчеркнул он.

Как сообщалось, начавшиеся в минувшее воскресенье на западе Казахстана протесты против повышения цен на газ охватили весь Казахстан. В настоящее время митинги, массовые шествия отмечаются во всех крупных городах страны, полиция проводит задержания.