Президент Казахстана обещает, что все законные требования демонстрантов будут учтены

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что все законные требования демонстрантов будут учтены.

"Обращаюсь к молодежи: не портите свои жизненные пути, не отравляйте жизнь близким. Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены, будут приняты соответствующие решения", - сказал Токаев в своем заявлении, видео которого опубликовал его пресс-секретарь.

Президент отметил, что в среду состоится рабочее совещание по всем этим вопросам. "Сейчас на карте и ваше благополучие, и место нашей страны в современном мире", - добавил Токаев.