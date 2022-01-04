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Президент Казахстана обещает, что все законные требования демонстрантов будут учтены

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что все законные требования демонстрантов будут учтены.

"Обращаюсь к молодежи: не портите свои жизненные пути, не отравляйте жизнь близким. Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены, будут приняты соответствующие решения", - сказал Токаев в своем заявлении, видео которого опубликовал его пресс-секретарь.

Президент отметил, что в среду состоится рабочее совещание по всем этим вопросам. "Сейчас на карте и ваше благополучие, и место нашей страны в современном мире", - добавил Токаев.

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