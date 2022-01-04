Боррель перед визитом на Украину провел разговор со Столтенбергом

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтендбергом тему концентрации сил РФ близ границ с Украиной, а также российские предложения в сфере безопасности, сообщает Европейская внешнеполитическая служба.

В сообщении указывается, что разговор прошел в преддверии поездки на этой неделе Борреля на Украину.

Боррель и Столтенберг, как отмечается, "обсудили военное усиление России на границе с Украиной, а также два проекта договоренностей о безопасности, направленные Россией в США и в НАТО".

"Также они обсудили подготовку к заседанию Совета Россия-НАТО 12 января", - говорится в сообщении.