МИД Белоруссии объяснил высылку польского дипломата из страны

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - МИД Белоруссии высылает из страны сотрудника Генконсульства Польши в Бресте из-за скандала с попыткой организации побега гражданина Польши, причастного к смертельному ДТП, говорится в комментарий пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза "Белтелерадиокомпании".

"Искренне надеемся, что это единичный случай, не характеризующий МИД Польши в целом. Вместе с тем, мы не видим возможности для продолжения работы такого консульского сотрудника на территории Белоруссии. Об инциденте мы также проинформируем наших зарубежных партнеров. Рассчитываем, что нашими польскими коллегами будут сделаны соответствующие выводы", - заявил Глаз. Сообщение размещено на сайте МИДа.

По информации пресс-секретаря, в среду в МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в Белоруссии.

Причиной дипломатического скандала, как утверждают белорусские власти, стала причастность польских дипломатов к попытке организовать побег из Белоруссии польского водителя, совершившего смертельное ДТП.

"3 января 2022 г., чтобы избежать ответственности этот гражданин попытался покинуть нашу страну и скрыться на территории Польши, но был задержан пограничниками. Нами совершенно точно установлено, что попытку побега инициировали и организовывали сотрудники Генерального консульства Польши в Бресте", - заявил Глаз.

"Действия сотрудников Генконсульства Польши в Бресте прямо нарушают ряд положений Венских конвенций о дипломатических и о консульских сношениях. Они нарушают белорусские законы, также как нарушали бы законы любой другой страны", - подчеркнул пресс-секретарь МИД.

Авария, о которой идет речь, произошла вечером 30 декабря. 22-летний гражданин Польши, управляя автопоездом, на трассе "Брест-Минск-Граница РФ" столкнулся с легковым авто. В результате ДТП находившиеся в легковом автомобиле в качестве пассажиров 31-летняя и 35-летняя жительницы Бреста от полученных травм погибли на месте.

Управлявший автопоездом гражданин Польши и водитель легкового автомобиля признаны подозреваемыми по уголовному делу. Гражданину Польши было объявлено постановление о применении к нему меры процессуального принуждения в виде временного ограничения права на выезд из Белоруссии.

По информации Госпогранкомитета Белоруссии, польского водителя задержали на территории международного автодорожного пункта пропуска "Брест".

"Молодой человек рассказал, что с выездом в Польшу ему помогали сотрудники польского Консульства в Белоруссии. Они приобрели ему билет к месту жительства в Польше, привезли на автовокзал и сопроводили до автобуса", - заявили в ГПК.

Отец задержанного отказался от пересечения границы и вернулся в Белоруссию.