Мирзиеев и Токаев обсудили ситуацию в Казахстане

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил по телефону с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым ситуацию в Казахстане и предпринимаемые меры по стабилизации обстановки, сообщила в четверг пресс-служба узбекского лидера.

"В ходе беседы главы государств обменялись мнениями о развитии ситуации в Казахстане, предпринимаемых мерах по стабилизации обстановки и скорейшему восстановлению мира и спокойствия в республике", - говорится в сообщении.

Лидер Узбекистана еще раз подтвердил неизменную поддержку братского народа и руководства Казахстана их стремлении к обеспечению стабильности и благополучия в стране, добавили в пресс-службе.

Ситуация в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.

4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.