Спикер сената парламента Казахстана призвал граждан объединиться вокруг президента

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - На фоне происходящих в Казахстане событий гражданам необходимо объединится вокруг президента и не поддаваться на провокации, заявил спикер сената парламента Маулен Ашимбаев.

"Казахстанцам важно объединиться вокруг президента страны для защиты нашей независимости и государственности. Нельзя поддаваться провокациям. Нужно жестко пресекать любые преступные действия. Важно извлечь уроки из событий, произошедших в некоторых соседних странах, которые нанесли колоссальный урон стабильности и экономическому развитию этих стран", - сказал Ашимбаев, слова которого приводятся в распространенном его пресс-службой сообщении.

Спикер сената подчеркнул, что, к сожалению, в ряде регионов, особенно в Алма-Ате, группы провокаторов совершают преступные действия, организовав нападения на административные здания и социальные объекты.

"Действия провокаторов направлены на дестабилизацию внутренней ситуации в стране. Продолжается воспрепятствование деятельности скорой помощи и медицинских учреждений, применение оружия в отношении представителей правоохранительных органов, грабеж магазинов и мародерство", - сказал он.

По словам Ашимбаева, в такие критические моменты важно единство общества.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.