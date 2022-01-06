В столице Казахстана установили шесть блокпостов

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Шесть блокпостов установлены в столице Казахстана, въезд в город и выезд из него ограничены, сообщил гостелеканал "Хабар 24" со ссылкой на столичный департамент полиции.

"Они (блокпосты-ИФ) находятся в направлении городов Караганда, Кокшетау, Павлодара и Косшы, поселков Коргалжын и Астраханка. Об этом заявили в городском департаменте полиции. По данным стражей порядка, с 23.00 до 07.00 въезд и выезд из Нур-Султана ограничен. Исключение только для лиц и транспорта, которые задействованы для обеспечения жизнедеятельности столицы", - говорится в сообщении телеканала.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.