В Сирии террористы за сутки четыре раза обстреляли Идлибскую зону

Сирийский военный ранен во время одного из обстрелов

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В Сирии за минувшие сутки террористы совершили 4 обстрела Идлибской зоны, один сирийской военный ранен, сообщил в четверг на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 4 обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" (запрещенная в России террористическая организация)", - заявил Журавлев.

"В провинции Алеппо в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Текад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Басратун, ранен один сирийский военнослужащий", - пояснил контр-адмирал.

По словам Журавлева, за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.

"Состоялось очередное российско-турецкое патрулирование в провинции Хасеке от Дейрун-Ага до Делави-Кара, а также в провинции Алеппо по маршрутам Аджами-Мембидж, Аджами-Каракозак; в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Иса-Телль-Тамер; в провинции Ракка по маршруту Айн-Иса-Джурн-Эль-Асвад. Также российской военной полицией проведено патрулирование в провинции Дейр-Эз-Зор по маршруту Хатла-Эт-Табия", - сообщил Журавлев.