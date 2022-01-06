Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Сирии террористы за сутки четыре раза обстреляли Идлибскую зону

Сирийский военный ранен во время одного из обстрелов

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В Сирии за минувшие сутки террористы совершили 4 обстрела Идлибской зоны, один сирийской военный ранен, сообщил в четверг на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 4 обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" (запрещенная в России террористическая организация)", - заявил Журавлев.

"В провинции Алеппо в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Текад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Басратун, ранен один сирийский военнослужащий", - пояснил контр-адмирал.

По словам Журавлева, за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.

"Состоялось очередное российско-турецкое патрулирование в провинции Хасеке от Дейрун-Ага до Делави-Кара, а также в провинции Алеппо по маршрутам Аджами-Мембидж, Аджами-Каракозак; в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Иса-Телль-Тамер; в провинции Ракка по маршруту Айн-Иса-Джурн-Эль-Асвад. Также российской военной полицией проведено патрулирование в провинции Дейр-Эз-Зор по маршруту Хатла-Эт-Табия", - сообщил Журавлев.

Сирия Алеппо Идлиб

Новости

Адвокат Порошенко заявил, что за экс-президентом Украины велась незаконная слежка

Массовые протесты в Казахстане

В Белом доме отреагировали на ситуацию с отправкой миротворцев ОДКБ в Казахстан

В Белом доме отреагировали на ситуацию с отправкой миротворцев ОДКБ в Казахстан
Массовые протесты в Казахстане

Прокуратура Казахстана заявила, что участникам беспорядков может грозить пожизненный срок

Прокуратура Казахстана заявила, что участникам беспорядков может грозить пожизненный срок
Массовые протесты в Казахстане

СМИ Киргизии сообщили о прибытии в Бишкек двух "принадлежащих семье Назарбаева" самолетов

Массовые протесты в Казахстане

РФ направила в состав контингента ОДКБ в Казахстан элитные подразделения

МВД Казахстана сообщило о контроле над всеми зданиями госорганов Алма-Аты

МВД Казахстана сообщило о контроле над всеми зданиями госорганов Алма-Аты

Что произошло за день: четверг, 6 января

Козак заявил, что Германия и Франция подтвердили приверженность "минским соглашениям"

Козак заявил, что Германия и Франция подтвердили приверженность "минским соглашениям"
Массовые протесты в Казахстане

МВД Казахстана сообщило о гибели 18 силовиков

МВД Казахстана сообщило о гибели 18 силовиков

Слуцкий увидел в ситуации в Казахстане почерк террористической интервенции

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });