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Вице-президент США встретилась с замглавы тайваньской администрации

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис встретилась и побеседовала с заместителем главы администрации Тайваня Лай Циндэ (Уилям Лай), сообщают СМИ.

Встреча прошла в Гондурасе в рамках участия чиновников в церемонии инаугурации нового президента Гондураса Ксиомары Кастро.

Харрис сообщила журналистам, что беседа коснулась общих интересов в Центральной Америке и стратегии правительства США по сдерживанию региональной миграции.

"Короткий разговор, который у нас состоялся, реально касался общих интересов в этой части региона и, по-видимому, интереса Тайваня к нашей стратегии устранения коренных причин (миграции - ИФ)", - сказала она, добавив, что Лай сам подошел к ней.

По информации СМИ, вопросы, связанные с Китаем, не затрагивались.

Как считают наблюдатели, факт встречи вызовет резкую негативную реакцию Пекина, который решительно выступает против каких-либо контактов официальных представителей стран, поддерживающих дипотношения с КНР, с тайваньскими. Китай считает такие контакты грубым нарушением суверенитета и вмешательством во внутренние дела КНР.

США Камала Харрис Тайвань Лай Циндэ

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