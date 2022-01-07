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В Эстонии оставлен в силе приговор подполковнику за разглашение гостайны

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Эстонии Государственный суд оставил в силе приговор нижестоящих инстанций бывшему начальнику центра здоровья Сил обороны подполковнику Олегу Новикову по делу о разглашении государственной и засекреченной иностранной информации, сообщает Delfi.

Ранее полиция безопасности обнаружила дома у Новикова в компьютере и на других носителях информацию, содержащую гостайну, а также документы НАТО. Информация носила три уровня закрытости: ограниченная, конфиденциальная и секретная.

В феврале 2020 года Харьюский уездный суд на закрытом заседании приговорил Новикова к двум годам и шести месяцам заключения и трехлетнему испытательному сроку по статье, касающейся разглашения государственной тайны, незаконную передачу или предоставление возможности доступа к ней, а также за предоставление органам власти ложных данных.

В августе прошлого года приговор оставил в силе Таллинский окружной суд, а Государственный суд в декабре 2021 года отказался рассматривать кассационную жалобу осужденного, и, таким образом, приговор окончательно вступил в силу.

Эстония Олег Новиков Минобороны НАТО

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