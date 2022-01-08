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В Казахстане начато расследование против 180 предпринимателей, продающих сжиженный газ

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Агентство по защите и развитию конкуренции начало расследование в отношении 180 предпринимателей, занимающихся розничной реализацией сжиженного нефтяного газа, сообщает ведомство.

"Из них, 85 - в Мангистауской, 14 - Карагандинской, 22 - Атырауской, 22 - Акмолинской, 12 - Кызылординской областях, 4 - в Нур-Султане, 5 - в Шымкенте, 4 - в Костанайской области, 4 - в Северо-Казахстанской области, 5 - в Туркестанской, 2 - в Жамбылской и 1 - в Алматинской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во всех регионах антимонопольные расследования инициированы по признакам сговора в части установления и поддержания цен на сжиженный нефтяной газ.

Ранее сообщалось о расследовании в отношении шести казахстанских компаний по реализации сжиженного газа, которых подозревают в необоснованном завышении цен.

В городе Жанаозене на западе Казахстана 2 января начались митинги против двукратного повышения цен на сжиженный газ. Протесты быстро охватили всю страну и приобрели политический характер, но затем переросли в беспорядки, стычки с силовиками и мародерство. 5 января президент отправил в отставку правительство и отдельных силовиков, возглавил Совет безопасности Казахстана вместо первого президента Нурсултана Назарбаева. Повышение цен на газ было временно отменено. В стране был введен режим ЧП, отключен интернет и мобильная связь, приостановлена работа всех банков.

В Казахстан направлены миротворческие силы от Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Казахстан

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