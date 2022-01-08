Сотрудники ДПС обстреляли в Узбекистане автомобиль на пути кортежа президента страны

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Сотрудники дорожно-патрульной службы Узбекистана обстреляли автомобиль, водитель которого, будучи пьян, проигнорировал ограничения, установленные на пути следования кортежа главы государства, сообщает в субботу пресс-служба МВД страны.

"Сотрудники применили огнестрельное оружие в установленном порядке по легковому автомобилю Chevrolet Malibu в целях предотвращения возможных тяжелых последствий в результате незаконных действий водителя", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, машина была принудительно остановлена, в результате применения оружия никто не пострадал, задержанный 46-летний водитель автомобиля был в состоянии сильного опьянения. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье УК Узбекистана "сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг". Наказание по данной статье - вплоть до лишения свободы на три года.