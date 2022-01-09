И.о. акима Алма-Аты рассказал о пострадавших при стрельбе чиновниках

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности акима Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев и другие сотрудники городской администрации 5 января попал под обстрел террористов, сообщили казахстанские СМИ.

Он рассказал, что руководил штабом в Алма-Аты. "Вечером 5 января, когда площадь Республики и акимат полностью очистили, мы из штаба со своими коллегами выехали в акимат... Когда мы спускались по (улице) Назарбаева и должны были повернуть налево, со стороны госмузея... из кустов пошли автоматные очереди... К сожалению, водитель телеканала "Алматы" погиб, есть среди моих коллег раненые. Мой водитель тоже получил ранения", - цитируют СМИ в воскресенье слова Сагинтаева.

По его данным, два сотрудника акимата были ранены - это руководители управления спорта Рустам Байсеитов и управления религии Нурлан Кикимов. "Они сейчас находятся в больнице, их прооперировали, состояние стабильное. Я их навестил", - сообщил Сагинтаев.

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