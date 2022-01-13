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В Алма-Ате первые после беспорядков открыли площадь у акимата

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате площадь Республики, где находится здание мэрии, открыли для людей и транспорта впервые после беспорядков, передает корреспондент "Интерфакса". С площади убрали ограждения и бетонные блоки, с нее ушли военные.

По площади свободно ходят люди и едут машины. Сотрудники коммунальных служб восстанавливают тротуарную плитку и ликвидируют последствия беспорядков.

Сообщения о попытках силовиков перекрыть площадь Республики и прилегающие улицы поступали с 3 января, когда в городе еще не начинались беспорядки. 5 января было подожжено здание акимата.

Гостелеканал "Хабар 24", ссылаясь на МВД, вечером 6 января сообщил, что полиция взяла под контроль ранее захваченный людьми акимат, находящуюся поблизости резиденцию президента Казахстана, а также саму площадь Республики. 7 января президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что на Алма-Ату напали "20 тысяч бандитов" и было шесть волн нападения. 12 января президент посетил город и назвал делом чести его скорейшее восстановление после беспорядков.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Алма-Ата Казахстан Касым-Жомарт Токаев

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