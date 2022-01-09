Генпрокуратура Белоруссии запросила правовую помощь 17 стран по делу о геноциде белорусов

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Белоруссии по делу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны направила запросы о правовой помощи 17 странам, сообщил в эфире телеканала СТВ в воскресенье руководитель следственной группы прокуратуры по делу о геноциде Валерий Толкачев.

"Мы понимаем, что кто-то даст ответы и поможет в расследовании уголовного дела, а кто-то - нет. В качестве примера, к сожалению, приведу Литву и Латвию, которые отказали нам в правовой помощи по уголовному делу о геноциде, мотивировав это тем, что это может сказаться на вопросах их национальной безопасности", - сказал Толкачев.

При этом он упомянул активное содействие в расследовании со стороны России, которая предоставила возможность работать со своими архивными документами.

"По поручению главы государства следственная группа генеральной прокуратуры посетила Москву. Мы работали с государственным архивом РФ, с архивом министерства обороны, с другими архивами. Есть заинтересованность российской стороны в предоставлении нам документов. И нужно отдать им должное, поблагодарить, они активно это делают, активно содействуют нам в расследовании уголовного дела", - заявил Толкачев.

Он проинформировал, что по делу допрошено около 12,5 тыс. свидетелей, половина из которых - узники концлагерей и ветераны Великой Отечественной войны.

В 2021 году было возбуждено уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Как заявлял генеральный прокурор Андрей Швед, целью являлось признание страны пострадавшей от геноцида, пресечение попыток обесценить исторические факты.

По данным прокуратуры, в годы Великой Отечественной войны на территории Белоруссии функционировало свыше 400 мест принудительного содержания гражданского населения, 260 лагерей смерти и 170 гетто, в которых были уничтожены не менее 1,5 млн человек. Всего, по современным данным, за годы немецкой оккупации потери мирного населения Белоруссии составили около 3 млн человек, то есть около трети населения.

В начале 2022 года президент страны Александр Лукашенко подписал закон о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Он предусматривает юридическое признание геноцида белорусского народа нацистскими преступниками и их пособниками в годы войны и послевоенный период до 1951 года. Под белорусским народом понимаются все советские граждане, проживавшие на территории БССР. Законом устанавливается уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа.