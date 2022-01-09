Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Генпрокуратура Белоруссии запросила правовую помощь 17 стран по делу о геноциде белорусов

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Белоруссии по делу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны направила запросы о правовой помощи 17 странам, сообщил в эфире телеканала СТВ в воскресенье руководитель следственной группы прокуратуры по делу о геноциде Валерий Толкачев.

"Мы понимаем, что кто-то даст ответы и поможет в расследовании уголовного дела, а кто-то - нет. В качестве примера, к сожалению, приведу Литву и Латвию, которые отказали нам в правовой помощи по уголовному делу о геноциде, мотивировав это тем, что это может сказаться на вопросах их национальной безопасности", - сказал Толкачев.

При этом он упомянул активное содействие в расследовании со стороны России, которая предоставила возможность работать со своими архивными документами.

"По поручению главы государства следственная группа генеральной прокуратуры посетила Москву. Мы работали с государственным архивом РФ, с архивом министерства обороны, с другими архивами. Есть заинтересованность российской стороны в предоставлении нам документов. И нужно отдать им должное, поблагодарить, они активно это делают, активно содействуют нам в расследовании уголовного дела", - заявил Толкачев.

Он проинформировал, что по делу допрошено около 12,5 тыс. свидетелей, половина из которых - узники концлагерей и ветераны Великой Отечественной войны.

В 2021 году было возбуждено уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Как заявлял генеральный прокурор Андрей Швед, целью являлось признание страны пострадавшей от геноцида, пресечение попыток обесценить исторические факты.

По данным прокуратуры, в годы Великой Отечественной войны на территории Белоруссии функционировало свыше 400 мест принудительного содержания гражданского населения, 260 лагерей смерти и 170 гетто, в которых были уничтожены не менее 1,5 млн человек. Всего, по современным данным, за годы немецкой оккупации потери мирного населения Белоруссии составили около 3 млн человек, то есть около трети населения.

В начале 2022 года президент страны Александр Лукашенко подписал закон о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Он предусматривает юридическое признание геноцида белорусского народа нацистскими преступниками и их пособниками в годы войны и послевоенный период до 1951 года. Под белорусским народом понимаются все советские граждане, проживавшие на территории БССР. Законом устанавливается уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа.

Белоруссия ВОВ Генпрокуратура Белоруссии

Новости по теме

Новости
Массовые протесты в Казахстане

Минздрав Казахстана не подтвердил гибель 164 человек в результате беспорядков

Минздрав Казахстана не подтвердил гибель 164 человек в результате беспорядков
Пандемия коронавируса

На Кипре обнаружили вариант коронавируса с признаками "дельты" и "омикрона"

Массовые протесты в Казахстане

Из Казахстана вывезли более 1,4 тыс. россиян

Папа Франциск впервые за два года провел обряд крещения

Папа Франциск впервые за два года провел обряд крещения
Массовые протесты в Казахстане

МИД Киргизии потребовал от Казахстана освободить задержанного киргизского музыканта

Миротворцы останутся в Казахстане до полной стабилизации обстановки

Массовые протесты в Казахстане

Три военных самолета вылетели в Москву из Алма-Аты с гражданами РФ

Массовые протесты в Казахстане

Российские военные в Казахстане начали тренировки по предотвращению нештатных ситуаций

Российские военные в Казахстане начали тренировки по предотвращению нештатных ситуаций
Массовые протесты в Казахстане

Киргизия отправила Казахстану ноту в связи с задержанием своего гражданина

Число задержанных участников беспорядков в Казахстане достигло 5 969

Число задержанных участников беспорядков в Казахстане достигло 5 969
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });