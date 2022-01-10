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В Алма-Ате нейтрализовали две экстремистские ячейки

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате нейтрализованы две экстремистские ячейки, члены которых принимали активное участие в беспорядках в городе, сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности.

"На территории города Алматы нейтрализованы две экстремистские ячейки, члены которых принимали активное участие в массовых беспорядках в мегаполисе с 4 по 8 января 2022 года", - говорится в сообщении спецслужбы, распространенном в понедельник.

9 января по подозрению в совершении массовых противоправных акций, руководстве и участии в запрещенной экстремистской организации и вербовке в экстремистскую деятельность задержано 4 члена одной ячейки, проинформировали в КНБ.

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