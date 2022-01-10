Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Более 500 человек задержаны за сутки в Алма-Ате

Изъято свыше 20 единиц огнестрельного оружия

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате за минувшие сутки задержано 508 человек, участвовавших в террористических атаках, мародерствах и других преступлениях, сообщил информационный центр комендатуры города.

"Всего задержано 508 участников террористических атак, мародерств и других преступлений. Изъято 22 единицы огнестрельного оружия и 1 тысяча 412 боеприпасов", - говорится в сообщении комендатуры, распространенном в понедельник.

По ее информации, "зачищены от бандитских группировок следующие участки: квадрат улиц Саина - Раймыбека - Карьерная - Жандосова, квадрат улиц Абая - Достык - Аль-Фараби - Желтоксан. Продолжается операция по зачистке Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов".

Кроме того, на блокпостах, установленных вокруг Алматы, задержаны 56 человек, 9 транспортных средств, "представляющих оперативный интерес".

"На пульт "102" поступило всего 1021 сообщение, на колл-центр комендатуры поступило 525 сигналов от граждан, требовавшие оперативного реагирования. Все сообщения отработаны", - указывается в информации.

Хроника 03 – 10 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан Алма-Ата

Новости
Массовые протесты в Казахстане

Число задержанных в ходе беспорядков в Казахстане приближается к 8 тыс. человек

Массовые протесты в Казахстане

Киргизия потребовала возбудить дело по факту пыток киргизского гражданина в Казахстане

Что случилось этой ночью: понедельник, 10 января

Задержанный в Алма-Ате иностранец был связан с террористическими группировками за рубежом

В Алма-Ате впервые за пять суток заработал интернет

В Алма-Ате впервые за пять суток заработал интернет
Пандемия коронавируса

В ЕС понадеялись открыть границы для россиян после одобрения "Спутника V"

Массовые протесты в Казахстане

МИД Казахстана заявил об участии в беспорядках людей с опытом в горячих точках

МИД Казахстана заявил об участии в беспорядках людей с опытом в горячих точках
Массовые протесты в Казахстане

Антонов счел работу миротворцев ОДКБ в Казахстане эффективной

Антонов счел работу миротворцев ОДКБ в Казахстане эффективной

Пассажирам застрявшего в Симферополе авиарейса отказали в размещении в гостинице

Шерман предупредила Рябкова, что США не будут обсуждать с РФ европейскую безопасность

Шерман предупредила Рябкова, что США не будут обсуждать с РФ европейскую безопасность
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });