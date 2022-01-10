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Саакашвили предложил провести досрочные парламентские выборы в Грузии

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что единственным выходом из кризиса является назначение досрочных парламентских выборов.

"Из этого тяжелого кризиса, бушующего в стране, единственно верное решение - как можно скорее провести досрочные выборы", - написал он в соцсетях.

Он выразил согласие с решением основанной им партии "Единое национальное движение" по активизации встреч с населением в регионах и объявлением "Дня национальной мобилизации", когда десятки тысяч людей потребуют назначения досрочных выборов.

Саакашвили сообщил, что планирует участвовать в избирательной кампании, и уверен в победе на выборах с большим преимуществом.

"Благодаря моему участию в избирательной кампании и мобилизации людей (что мы планируем) грузинское общество победит на выборах с большим преимуществом. У нас есть конкретный план, и мы обязательно завершим начатое дело", - заявил Саакашвили.

Экс-президент Саакашвили тайно прибыл в Грузию и был задержан в Тбилиси 1 октября, после чего был помещен в тюрьму. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Михаил Саакашвили Грузия

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