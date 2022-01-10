Двух минчан задержали за оскорбление в соцсетях белорусских миротворцев ОДКБ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Двое жителей Минска были задержаны за комментарии в адрес военнослужащих миротворческого контингента, направленного в Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии в понедельник.

Их обвинили в размещении в публичном доступе оскорблений, клеветы и угроз в адрес белорусских военнослужащих, направленных в Казахстан с миротворческой миссией.

"Сегодня оперативниками задержаны двое неработающих минчан 30 и 32 лет за размещение подобных постов в социальных сетях", - проинформировали правоохранители.

После вспыхнувших в Казахстане 2 января акций протеста, переросших в беспорядки и столкновения с силовиками, правительство Казахстана было отправлено в отставку, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности страны и ввел в республике до 19 января чрезвычайное положение. В страну прибыли 2030 миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники.