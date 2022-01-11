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В Алма-Ате возобновляет работу общественный транспорт и открываются ТРЦ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате в среду будут запущены все автобусные, троллейбусные и пригородные маршруты, сообщили в управлении городской мобильности.

"На завтра планируем запустить автобусные, троллейбусные и пригородные маршруты. В пригород автобусы будут курсировать с 9:00 до 18:00. Ближайшие населенные пункты области также начнут работать (в плане транспорта - ИФ) завтра, в то время как дальние села пока не будут из-за комендантского часа", - говорится в распространенном сообщении.

Во вторник в мегаполисе уже работает 41 маршрут, на линию вышли 505 автобусов.

Кроме того, два железнодорожных вокзала Алма-Аты работают в штатном режиме. Поезда ходят регулярно, в направлении столицы будут запущены дополнительные маршруты.

В сообщении также отмечается, что торгово-развлекательные центры MEGA Alma-Ata и MEGA Park начнут работать также с 12 января. Время работы ТРЦ - с 10:00 до 20:00. При этом откроются не все бутики.

В Алма-Ате шесть ТРЦ возобновили работу с 11 января: это Grand Park, Dostyk Plaza, Ритц Палас, Globus, Спутник и Almaty Mall.

Подлежат реконструкции 14 ТРЦ, среди них "Москва", "Азиа парк", ЦУМ, "Алмалы", "Максима" и другие. Esentai Mall пока открывать не планируют, Mega Park могут открыть на этой неделе, указывается в сообщении.

Работа общественного транспорта и ТРЦ в Алма-Ате была приостановлена 5 января из-за начавшихся массовых беспорядков.

Алма-Ата

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