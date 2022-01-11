ДНР начала поставки колбасы в Россию

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Первая партия колбасных изделий производства самопровозглашенной Донецкой народной республики экспортирована в Россию в рамках указа президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки населению Донбасса, сообщили в министерстве агропромышленности ДНР.

"Экспорт колбасных изделий стал возможным благодаря указу президента РФ № 657 "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в сообщении, распространенном во вторник министерством.

Отмечается, что первая экспортная партия направлена в Ростовскую область России.

В ноябре 2021 года Путин подписал указ, которым, в том числе признаются сертификаты происхождения товаров ЛНР и ДНР.

В том же месяце глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика, в частности, может экспортировать в РФ продукцию сельского хозяйства, садоводства и тепличного хозяйства, а также мясную и молочную продукцию.