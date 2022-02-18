Мишустин упростил импорт продуктов из Донбасса

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении ввоза в Россию товаров с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, а также вывоза без применения количественных ограничений экспорта и импорта.

"Запрет в отношении сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, ввозимых в Российскую Федерацию, не применяется к товарам, происходящим из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Происхождение товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины подтверждается сертификатами о происхождении товара, выдаваемыми уполномоченными органами (организациями), фактически действующими на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - отмечается в постановлении.