В Volkswagen спрогнозировали сохранение дефицита микросхем до конца года

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Volkswagen AG, один из крупнейших в мире, ожидает замедления инфляции в еврозоне позднее в текущем году, но не ждет существенных улучшений ситуации с мировым дефицитом полупроводников, в результате которого многие автопроизводители были вынуждены сократить объемы производства.

Финансовый директор VW Арно Антлитц заявил в интервью газете The Wall Street Journal, что компания защищена от риска дальнейшего скачка инфляции. Цены на многие компоненты и запчасти, необходимые для производства автомобилей, значительно увеличились за прошедший год, однако стоимость автомобилей также повысилась.

По словам Антлитца, VW смягчил негативные последствия удорожания компонентов за счет масштабных сокращений расходов, при этом компания еще не повышала зарплаты сотрудников в связи с ростом цен. CFO VW ожидает замедления инфляции позднее в текущем году, однако ждет сохранения дефицита полупроводников до конца года.

"Текущее высокое значение инфляции, которое мы наблюдаем, будет временным. Возможность для роста в 2022 году будет связана с возможностью получить больше микросхем", - сказал Антлитц.

VW в декабре 2020 года стал одним из первых крупных автопроизводителей, сокративших объем производства из-за недостатка микросхем в начале глобального дефицита на рынке, в результате которого многие компании не смогли удовлетворить спрос потребителей.

Некоторые автопроизводители, включая американского производителя электрокаров Tesla Inc., переносят кризис с полупроводниками существенно лучше. Tesla адаптировалась к кризису, внеся изменения в программное обеспечение своих электромобилей, чтобы иметь возможность использовать микросхемы, находящиеся в более широком доступе.

"Мы сможем вернуться к уровням 2019 года в 2023 году", - полагает Антлитц.

"Мы прикладываем усилия, аналогичные тем, что приложила Tesla, однако наш модельный ряд намного больше и сложнее", - отметил он.

Акции Volkswagen в ходе торгов во вторник дорожают на 0,4%.