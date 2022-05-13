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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Китайский производитель чипов SMIC получил рекордную выручку в I квартале в $1,8 млрд

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Крупнейший китайский производитель микропроцессоров Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) зафиксировал рекордную выручку в первом квартале на фоне подъема спроса на продукцию в связи с мировым дефицитом полупроводников.

Как говорится в пресс-релизе, выручка в январе-марте составила $1,8 млрд, что на 16,6% выше, чем в предыдущем квартале и почти на 67% лучше, чем годом ранее.

Валовая маржа составила 40,7% против 35% в четвертом квартале и 22,7% в первом квартале прошлого года.

Валовая прибыль в январе-марте подскочила на 200% в годовом выражении, до $750,3 млн. Относительно четвертого квартала показатель увеличился на 35,7%.

В сообщении SMIC говорится, что предыдущий год стал для нее "исключительным", несмотря на включение в "черный список" в США.

Как сообщалось, производитель был внесен в "черный список" китайских компаний, которым закрыт доступ к американским технологиям, в декабре 2020 года. В связи с этим он столкнулся с огромными проблемами в производственном процессе и был вынужден перестроить сеть поставок, а также найти способы для оптимизации процесса закупок.

Согласно прогнозу SMIC, ее выручка во втором квартале увеличится на 1-3% по сравнению с первым кварталом. Валовая маржа, как ожидается, составит 37-39% в текущем квартале.

Акции SMIC выросли на 1,4% на торгах в Гонконге в пятницу. С начала текущего года их стоимость упала на 14,4%.

SMIC Китай
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