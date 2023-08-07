Казахстан пока не собирается пересматривать статус движения "Талибан"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Статус запрещенного в Казахстане движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) пока не изменится, хотя Казахстан продолжит экономическое сотрудничество с Афганистаном, сообщил представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.

Так он прокомментировал прошедший недавно казахстанско-афганский бизнес-форум. По его словам, в мероприятии участвовали только бизнесмены и, как сообщало Минторговли, подписали "очень много контрактов" и провели трехдневную выставку.

"Статус "Талибана" остается прежним, без изменений", - заявил Смадияров.

Он добавил, что Казахстан ведет с Афганистаном исключительно экономические отношения, которые выгодны казахстанским производителям и экспортерам.

В начале августа сообщалось, что делегация контролирующего Афганистан движения "Талибан" во главе с исполняющим обязанности министра промышленности и торговли талибов Нуруддином Азизи прибыла в Казахстан. В рамках визита казахстанские и афганские бизнесмены заключили контракты на $200 млн.

До сих пор движение "Талибан" официально не признано ни одним государством мира, а его лидеры находятся в санкционных списках ООН.