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США считают, что прямое финансирование правительства талибов не в интересах афганцев

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Прямое финансирование террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) не соответствует интересам народа Афганистана, Соединенные Штаты поддерживают афганцев с помощью траншей международным организациям, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью журналу Foreign Policy.

"Мы не считаем, что простое выписывание пустых чеков талибам, в то время как они не принимают никаких мер для (формирования - ИФ) инклюзивного правительства и правительства, уважающего права человека, соответствует долгосрочным наилучшим интересам народа Афганистана", - сказал Салливан.

По его словам, США считают ответственным способом помощи афганцам передачу финансовых средств независимым структурам и субъектам, "которые могут превратить их в значимые поставки продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости". Салливан подчеркнул, что США тесно работают с ООН и другими организациями и являются крупнейшим донором Афганистана. Он сообщил, что недавно Вашингтон объявил об очередном транше в размере $300 млн.

США в августе прошлого года завершили вывод сил из Афганистана. В Кабуле к власти пришли радикальные исламисты из движения "Талибан", против которого США и их союзники длительное время вели борьбу на афганской территории.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля 2021 года – 19 января 2022 годаАфганистан во власти талибов
США Афганистан Талибан

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