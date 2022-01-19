США считают, что прямое финансирование правительства талибов не в интересах афганцев

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Прямое финансирование террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) не соответствует интересам народа Афганистана, Соединенные Штаты поддерживают афганцев с помощью траншей международным организациям, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью журналу Foreign Policy.

"Мы не считаем, что простое выписывание пустых чеков талибам, в то время как они не принимают никаких мер для (формирования - ИФ) инклюзивного правительства и правительства, уважающего права человека, соответствует долгосрочным наилучшим интересам народа Афганистана", - сказал Салливан.

По его словам, США считают ответственным способом помощи афганцам передачу финансовых средств независимым структурам и субъектам, "которые могут превратить их в значимые поставки продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости". Салливан подчеркнул, что США тесно работают с ООН и другими организациями и являются крупнейшим донором Афганистана. Он сообщил, что недавно Вашингтон объявил об очередном транше в размере $300 млн.

США в августе прошлого года завершили вывод сил из Афганистана. В Кабуле к власти пришли радикальные исламисты из движения "Талибан", против которого США и их союзники длительное время вели борьбу на афганской территории.