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Дания направит в страны Балтии фрегат ВМС и истребители F-16 для противодействия России

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Дания предложила НАТО направить фрегат военно-морского флота Peter Willemoes и четыре истребителя F-16 для усиления безопасности в Балтийском регионе, сообщила посол Дании в Эстонии Кристина Мисковяк Беквард (Kristina Miskowiak Beckvard).

"Этот шаг необходим для демонстрации единства НАТО, для противодействия агрессивным действиям России вблизи границы Украины", - заявила она во вторник Эстонскому телевидению.

По ее словам, "НАТО приветствовало предложение о поддержке". "В датском парламенте очень сильна поддержка вклада Дании в безопасность на Балтийском море", - добавила Беквард.

Датский фрегат прибудет в Балтийское море в середине января на три месяца. F-16 будут направлены на авиабазу Шауляй в Литву, где у настоящее время уже находятся восемь датских истребителей.

По словам министра обороны Эстонии Калле Лаанета (Kalle Laanet), предложение датчан является "сильным сдерживающим сигналом для России".

"Хотя целью России является раскол союзнических отношений, решение Дании свидетельствует об укреплении союзнических отношений", - сказал Лаанет.

Дания НАТО Эстония Украина

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