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Президент и премьер Болгарии ушли на карантин после контакта с больным COVID-19

Президент и премьер Болгарии ушли на карантин после контакта с больным COVID-19
Президент Болгарии Румен Радев
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Кирил Петков и несколько министров ушли на самоизоляцию после заседания совета по безопасности, у одного из участников которого впоследствии выявили коронавирус COVID-19. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Положительный тест на коронавирус был выявлен у спикера парламента Николы Минчева.

По словам главы Минздрава Ангела Кунчева, все участники заседания чувствуют себя хорошо, однако ушли на самоизоляцию в качестве меры предосторожности. Планируется, что все они останутся на самоизоляции семь дней.

Премьер, таким образом, будет работать удаленно, а посещать мероприятия вместо него будет вице-премьер Калина Константинова.

На встрече присутствовали также глава МВД, министр обороны, министр финансов и другие члены основных политических партий. В ходе заседания обсуждалась позиция Болгарии по отношению к Северной Македонии. Петков планировал визит в Северную Македонию 18 января, однако теперь он может быть отложен.

В Болгарии, население которой составляет около 7 млн человек, за последние сутки выявили 6,7 тыс. новых случаев заражения COVID-19.

Болгария Румен Радев Кирил Петков

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