Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 313 млн человек

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды достигло 313 497 756, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 504 291 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 62 308 132 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 842 141.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 36 070 510, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 484 655.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 22 636 359 человек, из них скончались 620 507.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 708,4. В США на 1 млн жителей скончались 2 587 человек, Индии - 346, Бразилии - 2 887.