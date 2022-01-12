Боррель счел, что РФ хочет восстановить геополитическое влияние в европейском регионе

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Россия стремится к восстановлению геополитической роли в европейском регионе и добивается ослабления стратегической связи между Европой и США, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Цель российских властей состоит в том, чтобы бросить вызов политическому порядку и порядку в области безопасности, установленному после холодной войны", - написал Боррель в своем блоге.

Он заявил, что Москва пытается представить Европейский союз "не имеющим никакого значения" и добивается "стратегического разделения между США и Европой". Кроме того, Боррель считает, что в целях России - получить согласие на "оказание решающего воздействия на Украину и Белоруссию, а также страны Средней Азии".

"Короче говоря, стратегические цели Москвы могут состоять в воссоздании советского геополитического уклона в Европе и в попытке разделить США и Европу", - говорится в публикации Борреля.

По его словам, есть "три принципа, которые Россия сначала приняла, а теперь ставит их под сомнение". Первый - предусмотренное Парижской хартией "право каждого государства на свободный выбор присоединяться или не присоединяться к международной организации, а также быть участником договоров или альянсов". Второй и третий принципы - "неприменение силы и уважение территориальной целостности всех стран".

"Россия нарушает эти три фундаментальных принципа на Украине так же, как уже нарушила их в Грузии. И Россия не просто выступает с заявлениями, но еще и подкрепляет их растущим военным давлением на украинской границе, а также угрожая Киеву новым вторжением в случае, если ее требования не будут полностью соблюдены", - заявил глава дипломатии ЕС.