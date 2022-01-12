Посол КНР опроверг сообщения о намерении Китая направить войска в Казахстан

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Сообщения СМИ о том, что Китай предлагал Казахстану направить спецназ для поддержания порядка в стране, являются фейком, заявил "Интерфаксу" посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Ранее об этом без ссылок на источники сообщило агентство Dow Jones. В сообщении также утверждалось, что Россия "с опаской" наблюдает за ростом влияния Китая в республиках Центральной Азии, в частности, в Казахстане, который "особенно важен для обоих государств".

"Сообщение американского информационного агентства Dow Jones является фейковой новостью, - заявил Чжан Ханьхуэй в ответ на просьбу "Интерфакса" прокомментировать это сообщение. - Китай не направлял миротворческие войска в Казахстан".

Посол отметил, что "Казахстан является важной соседней страной и стратегическим партнером Китая и России, поэтому поддержание стабильности, процветания и развития Казахстана отвечает интересам и Китая, и России".

Дипломат подчеркнул: "Китай решительно выступает против любых сил, которые подрывают стабильность Казахстана и угрожают его безопасности, против внешних сил, намеренно создающих беспорядки и провоцирующих "цветные революции" в Казахстане".

Он отметил, что "Китай всегда уважал традиционное влияние России в Центральной Азии и высоко ценил вклад России в поддержание региональной безопасности и стабильности, а также содействие экономическому и социальному развитию".

Чжан Ханьхуэй сказал, что "Китай выразил поддержку" направлению в Казахстан по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева миротворческой миссии ОДКБ, чтобы оказать помощь "в борьбе с насильственными террористическими силами и быстром урегулировании ситуации при уважении суверенитета Казахстана".

Китай и Россия имеют обширные общие интересы в Центральной Азии, "в регионе существует только стратегическое сотрудничество, и нет никакой порочной конкуренции", отметил посол КНР.

Он добавил, что "Китай готов продолжать углублять стратегическое сотрудничество между Китаем и Россией в Центральной Азии, твердо поддерживать нынешние режимы стран Центральной Азии, противостоять внешнему вмешательству, решительно предотвращать "цветные революции" и совместно бороться с "тремя силами" (терроризм, экстремизм и сепаратизм - ИФ)".

В то же время он готов активно помогать странам Центральной Азии в борьбе с пандемией, развитии их экономик, улучшении условий жизни людей и стремлении устранить социальную почву, которая порождает нестабильность, заверил Чжан Ханьхуэй.