Президент Азербайджана сообщил о гибели до 8 армянских военных 11 января

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что 11 января азербайджанские военные ответным огнем на границе с Арменией уничтожили от 6 до 8 армянских военных, у противника имелось большое число раненных.

"Вчера была совершена... совершенно немотивированная агрессия, в результате которой был убит азербайджанский военнослужащий. Это не первый случай, который происходит после войны", - сказал Алиев в среду в интервью азербайджанским телеканалам.

По его словам, в ответ ВС Азербайджана предприняли решительные действия. "В результате, по данным, которые я получил от министра обороны, от 6 до 8 военнослужащих вражеской стороны были уничтожены, многие ранены", - подчеркнул президент.

"В 21:30 мной была дана команда прекратить огонь и дать возможность армянской стороне забрать многочисленных раненых", - добавил Алиев.