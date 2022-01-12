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Минобороны Армении сообщило о гибели трех военных в боях 11 января

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Число армянских военнослужащих, которые погибли в боях 11 января, достигло трех, сообщило Минобороны Армении. Днем ранее ведомство сообщало о двоих погибших и двоих раненых.

Минобороны заявляло, что ВС Азербайджана обстреливали армянские позиции на границе с применением артиллерии и с беспилотников.

Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что армянские военные в полдень совершили провокацию в Кяльбаджарском направлении границы, был убит азербайджанский военнослужащий. В результате ситуация на границе обострилось. Азербайджанское военное ведомство отметило, что военные приняли адекватные военные меры, но не применяли авиацию и артиллерию. В результате перестрелки были уничтожены два поста ВС Армении, сообщил азербайджанский военный телеграмм-канал Caliber.

Армения Азербайджан Минобороны

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