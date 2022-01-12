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Протестующие против COVID-мер в Болгарии попытались штурмовать парламент

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Протестующие против ограничений в связи с коронавирусом в Болгарии попытались проникнуть внутрь здания парламента в Софии, но их остановила полиция, некоторых задержали, сообщает Associated Press.

Акции протеста в среду перетекли в столкновения, некоторые полицейские и протестующие получили травмы. В конце концов демонстрантов оттеснили, полиция оцепила здание. Порядка 1 тыс. человек остались на площади перед парламентом, они не планируют ее покидать и требуют выполнения их условий - отмены масочного режима и вакцинации.

Премьер-министр Кирилл Петков призвал протестующих к спокойствию, он заявил, что готов принять представителей протестного движения, чтобы обсудить их требования.

Сам Петков, а также некоторые другие министры Болгарии и президент страны находятся на изоляции после того, как понедельник в ходе заседания совета по безопасности контактировали с больным COVID-19.

Болгария коронавирус

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