Президент Грузии Зурабишвили поблагодарила Столтенберга за поддержку суверенитета Грузии

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила благодарность генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за подтверждение поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии.

"Сегодня Йенс Столтенберг сделал важное заявление. В это трудное геополитическое время мы видим, что Грузия может рассчитывать на своих партнеров, что они продолжат поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности", - написала Зурабишвили в своем Twitter в среду вечером, комментируя заявления Столтенберга, которые он сделал после заседания в формате Совета Россия-НАТО.

Между тем, в среду вечером спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил журналистам, также комментируя заявления Столтенберга, что Грузия хочет стать членом НАТО и этот вопрос, по его словам, касается только Грузии и НАТО.

"Известна непоколебимая воля грузинского народа, которая также закреплена в конституции. Грузия хочет стать членом НАТО. Кроме того, твердой является воля членов НАТО, чтобы Грузия вступила в альянс. Исходя из этого, это произойдет само собой", - сказал Папуашвили.