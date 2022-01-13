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Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с США об "открытом небе"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг принял закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

По словам министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева, основной целью соглашения является установление правовой базы для открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и США. По его словам, согласно рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по либерализации воздушного сообщения и предложениям американской стороны, в рамках соглашения стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству авиакомпаний, пунктов назначения и частоте, в том числе с 5-ой степенью "свободы воздуха" для пассажирских перевозок.

Он уточнил, что данное соглашение является первым в истории страны в режиме "открытого неба".

"То есть любая казахстанская авиакомпания сможет выполнять пассажирские полеты с неограниченным количеством частот из любого города Казахстана в любой город США, а также грузовые полеты между пунктами США и любыми пунктами за пределами этой страны", - сказал Ускенбаев.

Министр уточнил, что пока в Казахстане нет самолетов, которые позволили бы осуществлять прямые авиаперелеты до США. В связи с пандемией закупка таких самолетов перенесена на 2025 год.

Документ направлен на подпись главы государства.

Казахстан США ИКАО

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