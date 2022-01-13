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На южнокорейской АЭС произошло автоматическое отключение реактора

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Южной Корее автоматически отключился реактор АЭС "Ханыль" из-за прекращения работы насоса в системе охлаждения, сообщает "Ренхап" со ссылкой на оператора станции Korea Hydro & Nuclear Power Co.

В компании добавили, что утечки радиации не обнаружили.

Причину сбоя выяснит правительственная Комиссия по безопасности в атомной промышленности.

Этот реактор использовался с июля 2021 года, когда были завершены работы по его техобслуживанию, отмечает "Ренхап".

Южная Корея Ханыль Korea Hydro & Nuclear Power

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