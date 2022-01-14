Режим ЧП будет отменен в более чем половине регионов Казахстана

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу подписал указы об отмене чрезвычайного положения в ряде регионов страны.

Указы опубликованы на сайте президента.

Согласно этим документам, режим ЧП отменяется с 18:00 местного времени 14 января в границах города Шымкента, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской областях.

Кроме того, с 07:00 15 января чрезвычайное положение отменяется в Акмолинской и Костанайской областях.

Указы вводятся в действие со дня подписания.

Всего в Казахстане 17 регионов: 14 областей, столица Нур-Султан и два города республиканского значения - Алма-Ата и Шымкент.

Ранее сообщалось об отмене режима ЧП в Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Таким образом, чрезвычайное положение отменяется уже в девяти регионах страны.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 5 января президент Казахстана ввел режим ЧП в стране - на период до 19 января.