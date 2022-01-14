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Google обвинили в многолетнем обмане пользователей сервиса рекламных аукционов

Google обвинили в многолетнем обмане пользователей сервиса рекламных аукционов
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Американская Google, принадлежащая Alphabet Inc, годами вводила в заблуждение участников ее рекламных аукционов. Об этом свидетельствуют материалы искового заявления, поданного против компании прокурорами десяти американских штатов.

Иск был подан в суд в декабре 2020 года, и материалы заявления ранее были доступны лишь в отредактированном виде.

Согласно неотредактированному заявлению, опубликованному нью-йоркским окружным судом в пятницу, Google использовала секретные программы, которые завышали стоимость размещения рекламы для рекламодателей в ходе аукционов, показывая, при этом, более низкие цены площадкам, на которых размещалась реклама, пишет The Wall Street Journal.

Обвинения в адрес Google основаны на внутренней переписке сотрудников компании, сравнивавших действовавшие практики с использованием "инсайдерской информации".

Представитель Google заявил, что поданный иск "полон неточностей и не имеет юридических оснований". "Наши рекламные технологии помогают сайтам и приложениям финансировать свой контент, а также позволяют малому бизнесу добраться до клиентов по всему миру. Рынок онлайн-рекламы является высоко конкурентным", - сказал он.

Рекламные аукционы представляют собой процедуру, при которой сервис Google выбирает подходящие объявления для показа по тому или иному запросу, а также порядок их следования. Аукционы проводятся каждый раз, когда пользователь выполняет поиск в Google.

Акции Alphabet прибавляют 0,8% на торгах в пятницу.

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