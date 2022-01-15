Минздрав Австралии посчитал, что Джоковичу можно участвовать в Australia Open

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Австралии утверждает, что сербский теннисист Новак Джокович, не сделавший прививку от COVID-19, не представляет опасности для страны, сообщает в субботу сербская телерадиокомпания РТС.

"Основываясь на ранее предоставленных данных, мы можем подтвердить, что Новак Джокович переболел коронавирусом, и, хотя он невакцинирован, это означает, что он защищен от COVID-19 на ближайшие несколько месяцев", - цитирует РТС выдержки из документов, переданных Минздравом Австралии в федеральный суд.

Федеральный суд в воскресенье утром должен вынести заключение о том, сможет ли Джокович принять участие в турнире Australian Open, который начинается 17 января.

Между тем, австралийский теннисист Ник Кирьос, комментируя сложившуюся ситуацию заявил: "Мы (Австралия - ИФ) обращаемся с ним, как с оружием массового уничтожения, а он лишь хочет играть в теннис".

"Если не одно, так другое. Это сумасшествие, мне жаль Новака. Достаточно давления в связи с тем, что он может выиграть турнир, вдобавок ему еще приходится иметь дело со СМИ, и пытаться подготовиться к турниру. Наше (австралийских властей - ИФ) отношение к этому - это действительно позор", - цитирует РТС слова Кирьоса.

Японская теннисистка Наоми Осака в свою очередь сообщила, что ее огорчает вся ситуация в целом: "Честно, я думаю, что мое мнение неважно - я видела людей, которые занимали и одну, и другую стороны, и это порождает лишь дальнейшие споры. Я полагаю, что вся эта ситуация неудачна".

"Он (Джокович - ИФ) - выдающийся игрок, но решение зависит не от нас, а от властей Австралии. Я знаю, каково это - находиться в ситуации, когда о тебе постоянно говорят, когда ты видишь комментарии других игроков. Это не самое лучшее чувство, но ты пытаешься держать форму", - добавила она.

Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук накануне принял решение о повторном аннулировании визы Джоковича после того, как ранее спортсмен выиграл дело в суде против отмены визы в первый раз.

Юристы теннисиста в свою очередь заявили о намерении обжаловать решение министра, чтобы спортсмен смог остаться и принять участие в турнире Australian Open.