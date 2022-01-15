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Скончался итальянский модельер Нино Черрути

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Известный итальянский модельер и предприниматель Нино Черрути скончался на 92-м году жизни в больнице города Верчелли, на севере Италии, передает в субботу местное телевидение.

Черрути в конце 1960-х основал в Париже дом высокой моды Cerruti 1881. Его одежда пользовалась большой популярностью среди знаменитостей со всего мира. Считается, что Черрути оказал влияние на становление многочисленных модельеров следующего поколения, в том числе - на Джорджо Армани.

В 2000 году Черрути решил продать свой дом высокой моды группе итальянских инвесторов, после чего полностью посвятил себя управлению основанной еще его дедом текстильной компанией Lanificio Fratelli Cerruti.

Хроника 05 января 2019 года – 15 января 2022 годаУмершие знаменитости
Италия Нино Черрути

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