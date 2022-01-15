Скончался итальянский модельер Нино Черрути

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Известный итальянский модельер и предприниматель Нино Черрути скончался на 92-м году жизни в больнице города Верчелли, на севере Италии, передает в субботу местное телевидение.

Черрути в конце 1960-х основал в Париже дом высокой моды Cerruti 1881. Его одежда пользовалась большой популярностью среди знаменитостей со всего мира. Считается, что Черрути оказал влияние на становление многочисленных модельеров следующего поколения, в том числе - на Джорджо Армани.

В 2000 году Черрути решил продать свой дом высокой моды группе итальянских инвесторов, после чего полностью посвятил себя управлению основанной еще его дедом текстильной компанией Lanificio Fratelli Cerruti.