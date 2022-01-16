На Ямайке задержали экс-сенатора, подозреваемого в убийстве президента Гаити

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Власти Ямайки арестовали бывшего сенатора Гаити, который является главным подозреваемым в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом сообщает BBC News.

Джон Джоэл Джозеф был арестован в пятницу, сообщил представитель полиции Ямайки Деннис Брукс. Вскоре после этого начальник национальной полиции Леон Чарльз заявил, что Джозеф снабжал наемников оружием и планировал встречи. В отчете о расследовании гаитянской полиции говорится, что экс-сенатор Гаити "сыграл важную роль в своем яростном желании убить президента", пишет Miami Herald.

Президент Моиз был убит в ночь на 7 июля прошлого года в своей резиденции, его супруга была ранена. В убийстве принимала участие группа наемников, в которой были 26 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения. Власти Колумбии заявили, что их граждан для участия в убийстве вербовали четыре компании.