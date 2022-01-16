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Все удерживавшиеся в техасской синагоге заложники освобождены

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Все заложники, которых удерживал мужчина в синагоге в американском Колливиле (штат Техас), освобождены, никто из них не пострадал, сообщил губернатор штата Грег Эббот.

"Все заложники освобождены, они живы и находятся в безопасности", - написал он в твиттере.

Подробности пока не приводятся.

Как сообщалось, в заложниках находились четыре человека, включая раввина.

По сообщениям СМИ, их захватил некто Мохаммад Сиддики. Он требовал освобождения его сестры Аафии Сиддики, которая ранее была приговорена американским судом к 86 годам тюремного заключения по обвинению в террористической деятельности и убийство американского военнослужащего. В то же время, адвокат Аафии Сиддики заявила, что захвативший заложников мужчина не является братом ее подзащитной. Адвокат сказала, что Аафия Сиддики осудила захват заложников и призывала к их освобождению.

США Техас

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