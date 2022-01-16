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США готовят новые дипломатические шаги в связи с украинским кризисом

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - США в начале наступающей недели смогут сообщить о новых дипломатических усилиях в отношении урегулирования кризиса вокруг Украины, сообщил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"В начале следующей недели у нас будет, что объявить в области дипломатии", - сказал он в интервью телеканалу CBS

В то же время он выразил уверенность в силах США действовать - в независимости от того, выберет ли Россия путь дипломатии или эскалации; советник упомянул и единство трансатлантического сообщества в этой ситуации. Также Салливан сообщил о продолжающихся активных консультациях с союзниками и партнерами, уточнив, что в частности, со своим украинским коллегой он общался семь раз за последнее время.

Кроме того, Салливан отметил, что уже некоторое время назад звучали предупреждения о возможном использовании Россией кибератак в рамках эскалации ситуации вокруг Украины. Салливан сказал, что США оказывают Украине техническую помощь в связи с подобной потенциальной угрозой. В то же время, по его словам, организаторы кибератаки против украинских государственных ведомств пока не выявлены.

"И конечно, если окажется, что Россия совершает кибератаки против Украины, и это продолжится, то мы будем работать с нашими союзниками над надлежащим ответом", - сказал он.

Он добавил, что американская администрация работает и с частным сектором на случай кибератак как на Украине, так и в США.

США Россия Украина Джейк Салливан

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