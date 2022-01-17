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Совместные учения РФ и Белоруссии планируют провести в феврале

Совместные учения РФ и Белоруссии планируют провести в феврале
Российско-белорусские стратегические учения. Архивное фото.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Совместные белорусско-российские учения планируется провести в феврале, сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Министры обороны Беларуси и России проработали замысел совместного учения вооруженных сил. Начнутся маневры в феврале. Как доложил глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин, все вопросы с российской стороной оговорены, точная дата еще определяется", - сообщает госагентство БелТА.

"Мы учения планировали начать в феврале. Точную дату определяйте, сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся", - поручил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в понедельник в Минске.

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Ранее на совещании Лукашенко заявил, что Белоруссии и России в западном и южном регионе необходимо провести солидные учения.

"Как вы знаете, в этой непростой обстановке мы с президентом Российской Федерации еще в декабре прошлого года договорились совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси - это тоже граница Союзного государства", - цитирует Лукашенко госагентство БелТА.

"Сегодня мы видим, что нам надо в этом западном и южном регионе, "белорусском балконе", провести солидные учения", - подчеркнул глава государства.

"Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)", - сказал президент Белоруссии.

Виктор Хренин Белоруссия Минобороны Белоруссии Александр Лукашенко

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