Совместные учения РФ и Белоруссии планируют провести в феврале

Российско-белорусские стратегические учения. Архивное фото. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Совместные белорусско-российские учения планируется провести в феврале, сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Министры обороны Беларуси и России проработали замысел совместного учения вооруженных сил. Начнутся маневры в феврале. Как доложил глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин, все вопросы с российской стороной оговорены, точная дата еще определяется", - сообщает госагентство БелТА.

"Мы учения планировали начать в феврале. Точную дату определяйте, сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся", - поручил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в понедельник в Минске.

Ранее на совещании Лукашенко заявил, что Белоруссии и России в западном и южном регионе необходимо провести солидные учения.

"Как вы знаете, в этой непростой обстановке мы с президентом Российской Федерации еще в декабре прошлого года договорились совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси - это тоже граница Союзного государства", - цитирует Лукашенко госагентство БелТА.

"Сегодня мы видим, что нам надо в этом западном и южном регионе, "белорусском балконе", провести солидные учения", - подчеркнул глава государства.

"Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)", - сказал президент Белоруссии.