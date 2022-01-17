Представитель правительства ФРГ призвала Россию освободить Навального

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Уполномоченная правительства Германии при МИД ФРГ по политике прав человека и гуманитарной помощи Луизе Амтсберг призвала российские ведомства отпустить из заключения оппозиционера Алексея Навального. Она заявила это в годовщину задержания политика в аэропорту "Шереметьево".

"Мы вновь призываем российские ведомства незамедлительно отпустить Алексея Навального. Его приговор последовал произвольно и очевидно был несоразмерным. Так постановил Европейский суд по правам человека еще в 2017 году, 17 февраля 2021 года он потребовал немедленного освобождения Навального", - говорится в заявлении Амтсберг.

Она также назвала "непостижимым" то, что антикоррупционный фонд Алексея Навального (ФБК, признан властями России иноагентом, экстремистской организацией и запрещен - ИФ) оценивается как экстремистская организация, а его бывшие сотрудники преследуются".

Навальный с середины марта отбывает наказание по делу "Ив Роше" в исправительной колонии в Покрове.

Его задержали год назад по возвращении из Германии, где он находился на лечении. Он был задержан по требованию столичного управления ФСИН, которая потребовала заменить ему условный срок по делу "Ив Роше" реальным за нарушения режима отбывания условного наказания.

2 февраля Симоновский суд Москвы по требованию ФСИН назначил политику 3,5 года колонии общего режима. Навальный вину не признает и считает свое преследование политически мотивированным.

Кроме того, в его отношении расследуются еще дела о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК), дело о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (239 УК), и о неуважении к суду (297 УК).