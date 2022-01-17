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Суд отклонил иск Навального о получении средств от работы в СМИ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Петушинский районный суд Владимирской области в понедельник рассмотрел два иска оппозиционера Алексея Навального к руководству исправительной колонии №2 в Покрове о заработке от работы в СМИ и о постановке его на учет как экстремиста, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"По зарплате - в удовлетворении административного искового требования отказано", - сказал представитель суда.

В исковом заявлении Навальный оспаривал отказ руководства ИК-2 УФСИН по Владимирской области зачислять на его лицевой счет средства от работы в СМИ. Речь идет о сотрудничестве с информационным агентством "Ключ".

Второй иск касался признания незаконным решения комиссии исправительной колонии о постановке его на профучет как лица, склонного к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности. По этому иску заседание отложено на 11:00 1 февраля.

Навальный был задержан 17 января 2021 года. С середины марта онотбывает наказание по делу "Ив Роше" в исправительной колонии №2 УФСИН по Владимирской области в Покрове.

В начале 2021 года администрация московского СИЗО "Матросская тишина" поставила Навального на учет как склонного к побегу, затем такое же решение приняла администрация владимирской ИК-2, куда его направили отбывать срок по делу "Ив Роше". Оспорить решения Навальному не удалось. В октябре осужденного сняли с учета как склонного к побегу и поставили на профилактический учет как склонного к экстремизму и терроризму.

Алексей Навальный

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